Google Meet ora puoi silenziare un utente

All'inizio dell'anno, Google ha implementato un'opzione per inglobare tutti i partecipanti in una conversazione nella propria videoconferenza.

Ora, l'azienda di Mountain View offre una soluzione più mirata.

In Google Meet, gli host saranno in grado di bloccare il microfono di un partecipante per silenziarlo in modo permanente.

Google migliora costantemente i suoi servizi con nuove funzionalità. Sebbene la società abbia recentemente implementato un'opzione di traduzione in tempo reale nel suo servizio di videoconferenza, continua a potenziare Google Meet offrendo agli host delle riunioni un maggiore controllo sui flussi audio e video.

D'ora in poi, possono bloccare i microfoni e/o le telecamere di uno o più partecipanti, temporaneamente o permanentemente.

L'azienda di Mountain View specifica che è possibile impedire a utenti selezionati di riaccendere i propri dispositivi fino a quando l'host non decide di sbloccarli.

Tieni presente che se un partecipante è stato disattivato nella stanza principale, verrà disattivato anche in tutte le sotto stanze, ma non verrà applicato il contrario.

Google giustifica questa funzione con il suo desiderio di rendere le riunioni più fluide e produttive. E 'disponibile da Giovedi, 21 ottobre per alcuni utenti e verrà distribuito a tutti i clienti di Google di lavoro dal 1° novembre 2021.