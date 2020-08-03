Lettore della ps4 rotto? Ecco cosa fare

E’ capitato a tutti: si inserisce il disco nella ps4 pronti per giocare, ma non succede nulla. Oppure addirittura da un giorno all’altro la ps4 non accetta più i dischi e improvvisamente non possiamo più giocare a nulla. Questo problema è molto comune e riguarda un componente fondamentale della tua console: il lettore di dischi. Nonostante infatti i giochi digitali stiano prendendo sempre più piede il disco rimane comunque il supporto preferito dei videogiocatori, nel caso in cui però dovesse rompersi il lettore non possiamo più giocare ai nostri titoli preferiti. In questo articolo ti spiegheremo come capire se il rettore è rotto e eventualmente come porre rimedio.

I sintomi del lettore rotto della ps4

Ci sono molti comportamenti della console che ti permettono di capire se il lettore della ps4 sia effettivamente rotto, qui sotto ne troverai alcuni dei più comuni:

La ps4 non riesce più a leggere i giochi: l’errore più comune è che una volta inserito il disco questo non parta e non ti permetta di giocare. Solitamente il tutto è accompagnato anche da un messaggio “impossibile leggere il disco”. Questo può capitare anche durante la partita, improvvisamente l’azione si interrompe e il gioco sembra congelarsi.

Il lettore non accetta dischi e non li restituisce: questo è chiaramente il caso più eclatante: in questo caso il lettore della ps4 smette completamente di funzionare.

Il nostro consiglio è quello di cercare di riparare il prima possibile questi guasti che possono portare ad ulteriori avarie all’interno della console. Non sapendo infatti da dove si è originato il danno non possiamo nemmeno sapere se questo può diffondersi agli altri componenti della console.

Lettore rotto della ps4, come rimediare?

Ovviamente stiamo parlando di un componente molto sensibile della ps4 e ti consigliamo di non provare riparazioni casalinghe che possono portare a ulteriori danni e quindi costringerti a cambiare la vecchia console con una nuova. Ci sono infatti operatori specifici specializzati in queste sensibili riparazioni che possono aiutarti. Per scegliere quello migliore ti consigliamo di:

Vedere le recensioni dei clienti che prima di te si sono affidati a loro;

Se hanno la garanzia sulle riparazioni che effettuano;

Vedere anche se hanno altri servizi aggiuntivi che possono rendere la riparazione ancora più semplice per il cliente come il ritiro a casa.

Speriamo che l’articolo ti sia piaciuto: ti abbiamo parlato delle principali problematiche che puoi incontrare quando il lettore della ps4 è rotto e come puoi rimediare, ti consigliamo comunque di non fare riparazioni fatte in casa.