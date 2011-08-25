Convertire i video per l'iPad
di Redazione
25/08/2011
Aleesoft iPad Free Video Converter è un programma per la conversione di video per l'iPad. Supporta e converte i formati AVI, MPEG, TS, OGM, MKV, WMV, MOD, MOV, MP4, 3GP, MPG, ASF, FLV, VOB, WMA, M4A, MP3, Blu-Ray (*. m2ts), AVCHD (*. MTS, *. m2ts), H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-2 HD, MPEG-4 HD TS, MPEG-2 TS HD, Quick Time HD, WMV HD, AVI HD, MKV HD. Per usarlo basta cliccare sul tasto centrale e selezionare il video, volendo si possono regolare vari parametri di output, e poi cliccare su Convert.
