Convertire i video per l'iPad

Redazione Avatar

di Redazione

25/08/2011

Aleesoft iPad Free Video Converter è un programma per la conversione di video per l'iPad. Supporta e converte i formati AVI, MPEG, TS, OGM, MKV, WMV, MOD, MOV, MP4, 3GP, MPG, ASF, FLV, VOB, WMA, M4A, MP3, Blu-Ray (*. m2ts), AVCHD (*. MTS, *. m2ts), H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-2 HD, MPEG-4 HD TS, MPEG-2 TS HD, Quick Time HD, WMV HD, AVI HD, MKV HD. Per usarlo basta cliccare sul tasto centrale e selezionare il video, volendo si possono regolare vari parametri di output, e poi cliccare su Convert.
Aggiungere un sacco di funzioni a Safari

Steve Jobs non è più CEO

