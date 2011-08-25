Questa notte è giunto un communicato ufficiale della Apple dove si dice che Steve Jobs non è più CEO della società, al suo posto è stato nominato Tim Cook. Steve, ora, è diventato presidente e ha commentato: "Ho sempre detto che se fosse mai venuto il giorno in cui non avrei più potuto ricoprire il mio ruolo e soddisfare le aspettative come CEO Apple, sarei stato il primo a farvelo sapere. Sfortunatamente, quel giorno è arrivato". Secondo molti una scelta azzardata in quanto siamo in periodo di novità, con l'iPad 2 e il nuovo MacBook Air. "Per quanto riguarda il mio successore raccomando fermamente di mettere in atto il nostro piano di successione e nominare Tim Cook CEO di Apple". Suggerimento accolto: "Il consiglio d'amministrazione ritiene che Tim (Cook, ndr) sia la persona giusta a essere il nostro nuovo CEO. I suoi 13 anni di servizio presso Apple sono stati contrassegnati da performance lusinghiere, e ha dimostrato un notevole talento e un consapevole giudizio in tutte le sue attività".