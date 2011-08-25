Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Steve Jobs non è più CEO

Redazione Avatar

di Redazione

25/08/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Questa notte è giunto un communicato ufficiale della Apple dove si dice che Steve Jobs non è più CEO della società, al suo posto è stato nominato Tim Cook. Steve, ora, è diventato presidente e ha commentato: "Ho sempre detto che se fosse mai venuto il giorno in cui non avrei più potuto ricoprire il mio ruolo e soddisfare le aspettative come CEO Apple, sarei stato il primo a farvelo sapere. Sfortunatamente, quel giorno è arrivato". Secondo molti una scelta azzardata in quanto siamo in periodo di novità, con l'iPad 2 e il nuovo MacBook Air. "Per quanto riguarda il mio successore raccomando fermamente di mettere in atto il nostro piano di successione e nominare Tim Cook CEO di Apple". Suggerimento accolto: "Il consiglio d'amministrazione ritiene che Tim (Cook, ndr) sia la persona giusta a essere il nostro nuovo CEO. I suoi 13 anni di servizio presso Apple sono stati contrassegnati da performance lusinghiere, e ha dimostrato un notevole talento e un consapevole giudizio in tutte le sue attività".
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Convertire i video per l'iPad

Articolo Successivo

Migliori temi per Blackberry

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022