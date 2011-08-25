Loading...

Aggiungere un sacco di funzioni a Safari

Redazione Avatar

di Redazione

25/08/2011

Glims for Safari è un plugin per il web browser Safari in grado di aggiungere tantissime opzioni e features al programma. Implementa in sè molte funzioni che con Firefox o Chrome sono disponibili installando diversi script. Esiste anche la lingua italiana scaricabile sempre dallo stesso sito. Le caratteristiche ufficiali:
  • Adds thumbnails to Google/Yahoo/Bing search results
  • Adds search engines to the default Safari's search tab
  • Adds Favicons to tab labels
  • Adds keyword search from address bar
  • Adds new tab position option (right/left/leftmost/rightmost)
  • Adds tab closing using middle mouse button (or CMD-Click)
  • Focus last selected tab
  • Type-ahead support (auto cmd-f)
  • Sets the focus on the search field when opening a new window
  • Adds Amazon's information banner on Google/Yahoo/Bing search results
  • Adds a "Max Window Size" menu item to resize the Safari window
  • Autocomplete search phrase
  • Adds bookmark separator
  • Adds bookmark actions
  • Dated download folders
  • Auto-Closes download window
  • Undo "Close Tab" (cmd-z)
  • Localized to Japanese, French, Polish, German, Spanish, Italian, and Korean
