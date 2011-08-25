Aggiungere un sacco di funzioni a Safari
di Redazione
25/08/2011
Glims for Safari è un plugin per il web browser Safari in grado di aggiungere tantissime opzioni e features al programma. Implementa in sè molte funzioni che con Firefox o Chrome sono disponibili installando diversi script. Esiste anche la lingua italiana scaricabile sempre dallo stesso sito. Le caratteristiche ufficiali:
- Adds thumbnails to Google/Yahoo/Bing search results
- Adds search engines to the default Safari's search tab
- Adds Favicons to tab labels
- Adds keyword search from address bar
- Adds new tab position option (right/left/leftmost/rightmost)
- Adds tab closing using middle mouse button (or CMD-Click)
- Focus last selected tab
- Type-ahead support (auto cmd-f)
- Sets the focus on the search field when opening a new window
- Adds Amazon's information banner on Google/Yahoo/Bing search results
- Adds a "Max Window Size" menu item to resize the Safari window
- Autocomplete search phrase
- Adds bookmark separator
- Adds bookmark actions
- Dated download folders
- Auto-Closes download window
- Undo "Close Tab" (cmd-z)
- Localized to Japanese, French, Polish, German, Spanish, Italian, and Korean
