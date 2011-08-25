3 ottimi script per Safari
25/08/2011
- PDF Browser Plugin permette di visualizzare direttamente online i file PDF e volendo si possono scaricare nel pc;
- Click to Flash permette di nascondere i banner online e la fastidiosa pubblicità;
- Inquisitor aggiunge varie opzioni alle funzionalità di ricerca.
