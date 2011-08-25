Loading...

3 ottimi script per Safari

25/08/2011

In questo articolo presento 3 script per il browser Safari:
  1. PDF Browser Plugin permette di visualizzare direttamente online i file PDF e volendo si possono scaricare nel pc;
  2. Click to Flash permette di nascondere i banner online e la fastidiosa pubblicità;
  3. Inquisitor aggiunge varie opzioni alle funzionalità di ricerca.
