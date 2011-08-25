Loading...

Rimuovere le applicazioni su Mac

Redazione Avatar

di Redazione

25/08/2011

TrashMe permette di rimuovere definitavemente le applicazioni installate nei Mac, in teoria si possono togliere spostandone l'icone nel cestino ma può capitare che qualche volta rimangano dei file di sistema nell'hard disk. Il programma è abbastanza intuitivo, basta infatti spostare l'icona dell'applicazione da rimuovere nella finestra del programma.
