Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

CIA sotto attacco

Redazione Avatar

di Redazione

17/06/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Ieri il sito della CIA ha avuto qualche problema e sembrerebbe diventato inaccessibile da paesi come Londra, New York, San Francisco e Bangalore. L' agenzia però afferma che questo gruppo di hacker attacca in questi modi solo per farsi notare dagli altri, senza scopi ben precisi.

Questa serie di attacchi, prima Sony, poi Nintendo e poi altri colossi come CodeMasters, continua, infatti nei prossimi giorni si crede che verrà colpito il sito della Federal Reserve Ben Bernanke, tra cui ieri su YouTube è apparso un video postato dal gruppo Anonymous dove chiedono le dimissioni del presidente. Lo stesso gruppo però si dissocia proclamandosi non colpevoli all' attacco del PSN di metà Aprile.





Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Attacco a BioWare

Articolo Successivo

LulzSec attaccano ancora

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022