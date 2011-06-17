CIA sotto attacco

Ieri il sito della CIA ha avuto qualche problema e sembrerebbe diventato inaccessibile da paesi come Londra, New York, San Francisco e Bangalore. L' agenzia però afferma che questo gruppo di hacker attacca in questi modi solo per farsi notare dagli altri, senza scopi ben precisi.



Questa serie di attacchi, prima Sony, poi Nintendo e poi altri colossi come CodeMasters, continua, infatti nei prossimi giorni si crede che verrà colpito il sito della Federal Reserve Ben Bernanke, tra cui ieri su YouTube è apparso un video postato dal gruppo Anonymous dove chiedono le dimissioni del presidente. Lo stesso gruppo però si dissocia proclamandosi non colpevoli all' attacco del PSN di metà Aprile.











