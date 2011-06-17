Attacco a BioWare

Lo sviluppatore di Mass Effect 3 ieri ha informato i 18.000 utenti a cui è stata rubata la password, di appunto cambiarla. Questo in seguito ad un altro attacco, questa volta viene colpita BioWare, la software house canadese.



Il consiglio per tutti gli altri utenti, dato che non si sa mai, è di cambiare la propria password e se usate la stessa anche per l' email cambiate anche quella relativa ad essa.







