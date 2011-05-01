Loading...

Bloodshed Dev C++

01/05/2011

Bloodshed Dev-C++ è un software freeware, presenta un ambiente di sviluppo integrato per la programmazione in C e C++. Basato sul compilatore GNU Mingw/GCC 3.2 facente parte della GNU Compiler Collection. La versione proposta si adatta perfettamente a sistemi Win32, come console o con interfaccia grafica.
L'interfaccia di Dev-C++ integra un editor multitasking, un compilatore, un linker, un debugger, una librerie di funzioni e un creatore di file di setup.

Download : Qua
