Differenze C e C++

Redazione Avatar

di Redazione

01/05/2011

Ecco a tutti le principali differenze tra i linguaggi di programmazione C e C++ :

* Commenti: Adesso puoi inserire dei commenti tra // e la fine della linea.

* Usare le librerie C: In C++ puoi anche chiamare una funzione della libreria standard del C o di altre. È molto facile linkare insieme codice C e C++.

* Definire le funzioni: una funzione è definita con il suo nome e tutti i tipi dei suoi parametri, il che permette di definire più funzioni sotto lo stesso nome.

* Estensioni nella definizione di costanti: const adesso è meglio di una #define.

* Il compilatore C++ non fa la conversione implicita da un puntatore a void ad un puntatore di un altro tipo.

* Funzioni Inline: Un modo elegante ed efficace per definire le macro.

* Le Variabili possono essere definite ovunque, non solo all'inizio, e cose tipo for(int i=1;i<5;i++) adesso sono permesse.

* Riferimenti (Reference): I parametri adesso possono essere passati per riferimento nelle chiamate di funzione in modo simile al Pascal.

* Namespace: Come usare più variabili e tipi con lo stesso nome.
