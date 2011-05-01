Loading...

Ruby: Gmail sender

Redazione

di Redazione

01/05/2011

TITOLO
Uno script per inviare email da Gmail senza usare Outloock o altri programma per email :

require 'gmailer'
puts "Il destinatario?"
dest=get.chomp()
puts "L'oggetto del messaggio?"
ogg=get.chomp()
puts "Il testo del messaggio?"
txt=get.chomp()
GMailer.connect("tua_email", "tua_password") do |g|
g.send (
:to=>dest,
:subject=>ogg,
:body=>txt)
end

Al posto delle variabili tua_mail e tua_password vanno rispettivamente il vostro indirizzo di Gmail e la rispettiva password.
