Blogger: Crea il tuo blog

Blogger è una piattaforma online gestita da Google con cui è possibile creare un vero e proprio blog personale. Permette di postare, oltre al solo testo, anche immagini e video, questo ne fa una soluzione ideale per webmaster alle prime armi. Permette anche di postare contemporaneamente a più di un autore consentendo di creare veri e propri giornali online.



