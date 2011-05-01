Blogger: Crea il tuo blog

Loading...

01/05/2011

Blogger è una piattaforma online gestita da Google con cui è possibile creare un vero e proprio blog personale. Permette di postare, oltre al solo testo, anche immagini e video, questo ne fa una soluzione ideale per webmaster alle prime armi. Permette anche di postare contemporaneamente a più di un autore consentendo di creare veri e propri giornali online.

