WordPress 3.1.2

01/05/2011

WordPress è un altro CMS elaborato per creare blog personali. Ha anche questo un enorme quantità di template e moduli disponibili.

Caratteristiche :

  • Estensione delle funzionalità tramite plugin;
  • Disponibilità di migliaia di temi gratuiti per personalizzare l'aspetto del blog;
  • Gestione delle pagine a template;
  • URL permanenti che aiutano l'ottimizzazione nei motori di ricerca;
  • Gestione delle categorie;
  • Funzioni di Trackback e Pingback;
  • Editor WYSIWYG per la formattazione dei testi;
  • Creazione di pagine statiche;
  • Supporto multi-autori;
  • Log degli utenti che visitano il blog;
  • Blocco di utenti in base all'indirizzo ip;
  • Possibilità di specificare meta-tag;
  • Dalla versione 2.7 è presente un sistema di aggiornamento automatico.
Download : Qua

