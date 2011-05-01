WordPress 3.1.2
WordPress è un altro CMS elaborato per creare blog personali. Ha anche questo un enorme quantità di template e moduli disponibili.
Caratteristiche :
- Estensione delle funzionalità tramite plugin;
- Disponibilità di migliaia di temi gratuiti per personalizzare l'aspetto del blog;
- Gestione delle pagine a template;
- URL permanenti che aiutano l'ottimizzazione nei motori di ricerca;
- Gestione delle categorie;
- Funzioni di Trackback e Pingback;
- Editor WYSIWYG per la formattazione dei testi;
- Creazione di pagine statiche;
- Supporto multi-autori;
- Log degli utenti che visitano il blog;
- Blocco di utenti in base all'indirizzo ip;
- Possibilità di specificare meta-tag;
- Dalla versione 2.7 è presente un sistema di aggiornamento automatico.
