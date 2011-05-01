WordPress 3.1.2

WordPress è un altro CMS elaborato per creare blog personali. Ha anche questo un enorme quantità di template e moduli disponibili.



Caratteristiche :



Estensione delle funzionalità tramite plugin;

Disponibilità di migliaia di temi gratuiti per personalizzare l'aspetto del blog;

Gestione delle pagine a template;

URL permanenti che aiutano l'ottimizzazione nei motori di ricerca ;

permanenti che aiutano l'ottimizzazione nei ; Gestione delle categorie;

Funzioni di Trackback e Pingback;

Editor WYSIWYG per la formattazione dei testi;

Creazione di pagine statiche;

Supporto multi-autori;

Log degli utenti che visitano il blog;

Blocco di utenti in base all' indirizzo ip ;

; Possibilità di specificare meta-tag;

Dalla versione 2.7 è presente un sistema di aggiornamento automatico.