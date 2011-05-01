Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Amazon: 0,07% dei dati andati persi

Redazione Avatar

di Redazione

01/05/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Finalmente è stato risolto il crash ai server della piattaforma Amazon ma purtroppo c' è anche una brutta notizia. Ovvero lo 0,07% dei dati immagazzinati è andato perso perennemente dai server della società, nonostante i tentivi di cercare nei backup effettuati da Amazon.
Altre piattaforme EC2 colpite stanno tentando di attirare nuovi clienti usando sconti e promozioni.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

e107

Articolo Successivo

Blogger: Crea il tuo blog

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022