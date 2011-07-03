Loading...

Attaccati i canali di Al-Qaida

di Redazione

03/07/2011

La NBC News rivela che un gruppo di hacker ha attaccato i vari canali di Al-Qaida su internet impedendone la diffusione di video e comunicati.



Secondo Evan Kohlmann ,di Flashpoint Global Partners, "Le comunicazioni online di Al Qaida sono state momentaneamente neutralizzate, e il gruppo non possiede al momento un singolo canale di fiducia disponibile su internet". Poi continua "È stato coordinato molto bene coinvolgendo un mix di tecniche relativamente sofisticate". "La mia impressione è che ci vorranno al minimo diversi giorni per riparare i danni e far funzionare di nuovo la rete".

 

