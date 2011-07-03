Manuale dell’hacker by Anonymous

In questi giorni, ABC News, si è accorta che in rete gira un file chiamato "Il manuale dell' hacker", dove il gruppo Anonymous ha raccolto trucchi, tool per e anti hacking, lista di uffici dell' FBI e molto altro ancora.

Il sito gizmodo.com riporta che un gruppo di hacker, A-Team, spuntati dal nulla ha detto di aver in mano una lista con nomi, anche dei familiari, dei membri del gruppo LulzSec.

Intanto ricordiamo che i gruppi, LulzSec e Anonymous, in 50 giorni circa hanno attaccato Sony, Nintendo, Sony BMG, polizia dell' Arizona, FOX, PBS, CIA, Senato americano e molti altri.