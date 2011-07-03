Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Attaccata Amy Winehouse

Redazione Avatar

di Redazione

03/07/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Questa mattina un gruppo di hacker, denominati SwagSec diminutivo di Swagger Security, sono riusciti a mettere KO il sito della cantante Amy Winehouse. 



 

Se si prova ad accedere ora si verrà rimandati alla sua pagina di Facebook. 

"Winehouse = No Swag|Antisec= No Swag. We Swag", e ancora, "We are here to take back the Internet from the white devil. We are a team of homosexual Negroes and proud of it. Swagggg", ovvero "siamo qui per riprenderci internet dal diavolo bianco. Siamo una squadra di neri omosessuali e orgogliosi di esserlo".

Inoltre gli hacker hanno fatto apparire sul sito l’immagine del rapper Lil B in quale ha pubblicato da poco un album intitolato "I’m Gay (I’m Happy)"

 

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Auto disponibili NFS Undercover

Articolo Successivo

Attaccati i canali di Al-Qaida

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022