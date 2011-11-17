Asus Transformer Prime annunciato

Il lancio ufficiale sul mercato poteva forse dipendere dal lancio dell' Android 4.0, ma l'Asus Transformer Prime è stato ora ufficialmente annunciato. Cominciamo con la caratteristica di cui abbiamo già sentito parlare: un quad-core con processore Nvidia Tegra 3 (Kal-El) a 1,4 GHz. E 'la ragione principale per cui i parametri del Prime sono così fenomenali, ed è probabile che sia il primo dispositivo sul mercato con il nuovo bestiale chip Nvidia. C'è anche 1 GB di RAM interna, insieme a 32GB di memoria interna nel modello di base (una versione rinforzata con 64 GB sarà anche venduta), e uno slot per microSD fino a 32GB di spazio di archiviazione. Per quanto riguarda il suo display, il Transformer Prime è dotato di un 10.1 pollici con pannello Super IPS con risoluzione 1280 × 800 pixel. Sul retro del Transformer Prime, troverete una fotocamera da 8 megapixel con autofocus e flash LED. La fotocamera frontale ha un sensore di 1.2MP proprio per utilizzare Skype e Google Talk. Troviamo, anche: accelerometro, giroscopio, GPS e bussola. C'è anche il Wi-Fi 802.11b/g/n con modalità hotspot e Bluetooth con A2DP (senza connettività cellulare - almeno sui modelli iniziali). Asus ha valutato che la batteria possa durare fino a 12 ore, e avrete altre sei ore dal pacchetto all'interno della tastiera. Il dock dispone anche di una porta USB 2.0 e slot per. Lo spessore del Transformer Prim è di 8,3 millimetri, e pesa circa 1,3 pounds. Il Transformer Prime è leggermente più pesante del Galaxy, ma stai ricevendo una piastra posteriore in alluminio al posto di una lastra di plastica. Quindi, quanto sarà il costo del Transformer Prime? La versione da 32GB sarà $499 e il 64GB sarà$599, con il dock tastiera costa altri $ 149. E inoltre sarà disponibile in due colori. Se 499 dollari è troppo, Asus prevede di venderlo a 399 dollari in futuro.