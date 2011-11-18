Home Videogiochi Modern Warfare 3 venduto a 1725 dollari su eBay quattro giorni prima dell'uscita

di Redazione 18/11/2011

Call of Duty e la serie Battlefield hanno un buon numero di giocatori hardcore al loro seguito. Magari non hardcore come quelli di World of Warcrft, ma comunque saranno ancora in fila ad aspettare l'apertura di mezzanotte per avere l'ultimo gioco di ogni serie. Come già vi abbiamo riportato in precedenza, Kmart aveva messo in vendita Modern Warfare 3 pochi giorni prima rispetto all'uscita ufficiale. Microsoft ha confermato che chiunque abbia giocato con una copia legittima prima nel rilascio non verrà bannato, misura questa usata solo per le versioni pirata. La cosa positiva è dunque che coloro che hanno acquistato la copia prima del rilascio si sono potuti preparare al multiplayer prima delle altre migliaia di giocatori. Ma alcuni compratori non hanno deciso di giocare subito, ma di mettere la loro copia in vendita su eBay. Una di queste copie è stata venduta incredibilmente a 1725 dollari. Questo gioco non è stato venduto mesi o settimane dopo, ma solo 4 giorni dopo per 60 dollari. Perché qualcuno ha deciso di pagare 1665 dollari in più rispetto al necessario e solo quattro giorni prima? O guardandola in un altro modo, si avrebbe potuto spendere questi soldi per una bella TV con cui giocare con un gioco da 60 dollari. Pazzia? Sì. Probabilmente stiamo svalutando quanto può essere intenso il desiderio di avere il proprio titolo per alcuni giocatori, e speriamo veramente che sia valsa la pena per il ragazzo o la ragazza che lo ha comprato. Siamo anche abbastanza sicuri che il venditore si sia messo a ridere mentre andava in banca e quando quando ha comprato una altra copia del gioco nel suo negozio di videogiochi vicino.

