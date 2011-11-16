Home Videogiochi Steve Jobs, la figura più influente nel mondo dei giochi

di Redazione 16/11/2011

Un sondaggio fatto ai partecipanti del "London Game Conference" ha dichiarato Steve Jobs come il personaggio più influente nel mondo dei giochi, e l'iPhone come il prodotto più influente. Jobs ha guidato il sondaggio con il 26 % dei voti. Dopo di lui il fondatore di Valve, Gabe Newell con il 16%, seguito dal caro Shigeru Miyamoto di Nintendo con il solo 7%. Il creatore di World Wide Web, Tim Bernes-Lee e il creatore di Facebook, Mark Zuckerberg, hanno ottenuto il 4% ed il 3% dei voti rispettivamente. L'iPhone ha vinto il sondaggio sui prodotti con un margine meno pesante. Il 17% dei votanti ha detto che è il prodotto che ha maggiormente influenzato l'industria, seguito da Wii per il 7%. Stranamente Steam di Valve è caduto al quinto posto nella votazione con solo il 2% dei voti. Sembre che l'amore per Apple abbia avuto la meglio. Dei 1000 votanti, il 46% ha messo Jobs nella sua top 5, e il 53% del gruppo ha messo l'iPhone tra la loro top 5 dei prodotti. La conferenza di Londra è incentrata sul tema della transizione dei giochi dalla distribuzione digitale alla monetizzazione, fattori che possono aver influenzato i risultati. Non ci sono dubbi che questi risultati stiano punzecchiando le menti dei produttori di giochi. Il passaggio di Steve Jobs è ancora vivida, e probabilmente stanno ancora lavorando sui loro modi attraverso la sua biografia. Insieme, smartphone e social network hanno forzato un grande numero di rapidi cambiamenti nell'industria dei giochi, e il mondo del business ha giudicato le software house su come hanno risposto a questi cambiamenti enormi. Considerando i loro punti massimi, esse hanno grandi numeri, ma ancora non sono sullo stesso ordine di grandezza: Angry Birds ha avuto più di 300 milioni di downloads e Zynga ha 200 milioni di giocatori attivi nell'ultimo mese, come riportato da AppData.

