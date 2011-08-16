Loading...

Arriva l'app di Amazon per iPhone e iPad

16/08/2011

Amazon ha rilasciato un'app per studenti universitari che vogliono confrontare il prezzo dei nuovi libri con quelli da acquistare. Per la precisione questa applicazione per iPhone/iPad permette di controllare il prezzo dei nuovi libri in vari negozi online, vendere quelli vecchi ma anche altre cose come CD/DVD, dispositivi elettronici e altro ancora. Il link per scaricarla è questo. Una delle funzioni interessanti è la "Trade-In" che permette di controllare il valore dei propri libri usati e scegliere se venderli o scambiarli per Gift Card Amazon per futuri acquisti.
