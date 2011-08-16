Loading...

Come allenarsi online

16/08/2011

Fitshop.it ci permette di creare una vera e propria scheda di allenamento online creata da veri e preparati personal trainers. Basta collegarsi al sito e selezionare la voce degli esercizi desiderati, poi cliccare sulla figura voluta e verrà automaticamente aggiunta alla scheda. Una volta completato il nostro programma possiamo stamparlo con il tasto Stampa.
