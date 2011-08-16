Anonymous bloccano la metropolitana
di Redazione
16/08/2011
Dopo la decisione dei responsabili del servizio BART, Bay Area Rapid Transit, di bloccare l'utilizzo della rete mobile nelle metropolitane a San Francisco il gruppo di hacker Anonymous ha attuato una protesta. La decisione era stata presa dopo l'uccisione di una senza tetto in una stazione, ieri grazie al gruppo è stata chiusa la stazione Civic Center.
Articolo Precedente
Arriva l'app di Amazon per iPhone e iPad
Articolo Successivo
Downgrade Psp 6.35 a 6.20
Redazione