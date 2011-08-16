Downgrade Psp 6.35 a 6.20
di Redazione
16/08/2011
Con questo tutorial possiamo fare il downgrade di una Psp con firmware 6.3x (ovvero qualsiasi versione purchè nel serie 6.3) per farla tornare ad un firmware 6.20. Per farlo ci serve: -Psp downgrader 6.3x -Firmware originale Sony 6.20 o 6.35 Ora dobbiamo controlla il modulo della nostra Psp con questo strumento, vanno fatte alcune considerazioni: Se la Psp ha un modulo uguale o superiore al 07g si potrà installare solo il fw 6.35, per la 6.20 invece deve essere una 03g o 04g. Iniziamo: Una volta scaricato tutto colleghiamo la Psp al pc e andiamo in GAME, creiamo una cartella di nome UPDATE e inseriamo il firmware scaricato (file .PBP). Estraiamo il downgrader nella root della memory, se ci viene chiesto di unire le cartelle diciamo di si. Scolleghiamo la Psp e andiamo in GIOCO poi avviamo il downgrader, premete due volte X quando vi viene chiesto per confermare tutto, ora avrete una schermata davanti dove chiedere se vogliamo o meno aggiornare al fw 6.20, diciamo di si e aspettiamo. Ora apparirà una schermata d'errore, premete O per ripristinare e attendete. N.B.: Nè l' amministratore, nè il sito www.gigabitpc.com, nè il creatore della guida ci prendiamo qualche responsabilità in merito a guasti e/o brick della console. Seguendo e attuando questa guida lo fate a vostro rischio e pericolo escludendo noi da eventuali danni.
Articolo Precedente
Anonymous bloccano la metropolitana
Articolo Successivo
Installare Android nell'N900
Redazione