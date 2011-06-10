Loading...

Arrestati gli hacker colpevoli per Sony

Redazione Avatar

di Redazione

10/06/2011

Ieri, in Spagna, sono stati arrestati tre presunti hacker accusati di aver coordinato gli attacchi informatici a siti come Sony, Playstation, Bankia, Enel, e dei governi di Egitto, Algeria, Libia, Iran, Colombia e Nuova Zelanda.


La polizia riferisce di aver condotto gli arresti a Barcellona, Valencia e Almeria e che in una delle tre case è stato trovato un server che faceva da "collegamento" per l' attacco a moltissimi siti citati in precedenza.


Articolo Precedente

Samsung regala un Galaxy S II agli hacker

Articolo Successivo

Anonymous attacca sito governo Turchia

Redazione

