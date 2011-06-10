Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Samsung regala un Galaxy S II agli hacker

Redazione Avatar

di Redazione

10/06/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Gli hacker sviluppatori della CyanogenMod in questi giorni si vedono arrivare a casa un Samsung Galaxy S II completamente gratis, il primo appunto è stato Atinm, un componente della crew.

Questo per far sì che il sistema installato nel terminale possa essere soggetto a modifiche sostanziali, ad esempio eliminando i programmi installati di default e che non servono a niente, creando nuove app e personalizzando completamente l' interfaccia.
In questi giorni Sony Ericsson, Motorola e HTC stanno valutando l' idea di "aprire" anche loro i loro telefoni per permettere le modifiche alle varie ROM.


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Codemasters attaccata dagli hacker

Articolo Successivo

Arrestati gli hacker colpevoli per Sony

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022