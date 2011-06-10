Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Anonymous attacca sito governo Turchia

Redazione Avatar

di Redazione

10/06/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Ieri il famoso gruppo di hacker Anonymous ha messo fuori uso i server dell' autorità per le telecomunicazioni in Turchia, colpevole di aver messo a un punto in un sistema obbligatorio

di flltri per navigare su internet, che entrerà in vigore in Turchia il prossimo 22 agosto.
Ora lo stato teme altri attacchi verso altri siti di importanza nazionale.


Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Arrestati gli hacker colpevoli per Sony

Articolo Successivo

USA Citigroup sotto attacco

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022