USA Citigroup sotto attacco
di Redazione
09/06/2011
Usa Citigroup ammette che degli hacker hanno violato la banca dati delle credit card, accedendo alle inoformazioni personali di 200 mila clienti, l'1% del totale. Gli hacker hanno preso i dati come nome, email e numero di conti mentre non sono riusciti a recupare i codici di sicurezza delle carte e del resto.
Il gruppo informa "Stiamo contattando quei clienti i cui dati sono stati violati. Abbiamo avviato delle procedura di sicurezza per evitare che questo evento possa ripetersi". "Per la sicurezza dei clienti non possiamo rivelare altre informazioni"
Redazione