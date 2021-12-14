Apple arriva iOS 15.2 cosa c'è di nuovo

Apple ha rilasciato il nuovo aggiornamento iOS 15.2 e iPadOS 15.2.

Con le nuove versioni, i modelli di iPhone e iPad supportati, saranno dotati di maggiori funzionalità orientate alla sicurezza e alla privacy, in particolare Digital Heritage, Application Privacy Report, Communication Security for Messages.

Inoltre, Apple ha anche apportato varie correzioni di bug e miglioramenti.

Il rapporto sulla privacy delle app in Impostazioni ti consente di vedere la frequenza con cui le app hanno avuto accesso alla tua posizione, alle foto, alla fotocamera, al microfono, ai contatti e altro negli ultimi sette giorni, nonché all'attività di rete per le app.

Il controllo delle foto macro può essere abilitato in Impostazioni per passare all'obiettivo Ultra Wide per scattare foto e video macro su iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max.

Con l'impostazione di sicurezza della comunicazione, i genitori possono scegliere di ricevere avvisi quando il figlio riceve o invia una foto di nudo. Include anche avvisi di sicurezza e risorse utili per i bambini quando ricevono foto di nudità.

Guida estesa in Siri, Spotlight e Safari Search per aiutare i bambini e i genitori a rimanere al sicuro online e ricevere aiuto in situazioni non sicure.

Mappe della città migliorate per le città supportate in Apple Maps con dettagli stradali come corsie di svolta, linee centrali, piste ciclabili e strisce pedonali.

Con Hide My Email, che può essere utilizzato nell'applicazione Mail per gli abbonati a iCloud+, è possibile creare indirizzi email univoci e casuali.

Trova può trovare iPhone fino a 5 ore dopo quando è in modalità di risparmio energetico.

Il mercato azionario ti consente di visualizzare la valuta per la schermata delle azioni e vedere le prestazioni da inizio anno mentre visualizzi i grafici.

Promemoria e note ora ti consentono di eliminare o rinominare i tag.

Oltre alle versioni iOS 15.2 e iPadOS 15.2; La versione watchOS 8.3 è stata rilasciata anche per il sistema operativo dell'Apple Watch.

Con l'aggiornamento, gli smartwatch hanno acquisito funzionalità come App sulla privacy Report, incluso il supporto del piano vocale, che fornisce un accesso conveniente a Apple Music.

Inoltre, per gli utenti Mac è disponibile la versione macOS Monterey 12.1 con supporto SharePlay; Anche il sistema operativo di Apple TV è stato aggiornato a tvOS 15.2. Da oggi puoi aggiornare tutti i tuoi dispositivi in ​​modalità wireless.

