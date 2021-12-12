Videochiamate e chiamate vocali con Google Gmail

Il blog ufficiale di Google, ha annunciato una nuova funzionalità in base alla quale gli utenti dell'applicazione Gmail su Android e iOS potranno effettuare chiamate vocali e video tra due persone a partire da ora.

E in precedenza era possibile avviare le chiamate dall'interno dell'applicazione "Gmail", ma ciò richiedeva l'invio di un invito per effettuare una chiamata audio o video tra due persone tramite "Google Meet", ma ora è più semplice e l'utente non ha bisogno di inviare un invito in un primo momento, come riportato dal portale The Verge.

D'ora in poi, ci saranno semplici schede nella parte in alto a destra di ogni singola conversazione che possono essere utilizzate per effettuare chiamate vocali o video.

Google conferma:

"Per effettuare una chiamata, seleziona la persona, apri la chat con lui, quindi scegli l'icona della chiamata vocale o video", osservando che la durata e i tempi della chiamata saranno visibili nella cronologia e anche le chiamate perse.

Questa funzione ti consentirà anche di passare facilmente dalla chat a una videochiamata o a una chiamata audio quando necessario, secondo Google.

La funzione è stata annunciata per la prima volta a settembre, ma da lunedì sarà disponibile per chiunque disponga di account Google.

foto@Flickr