Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, il vero rivale dell'iPad Pro

Sono emersi nuovi dettagli sul tablet di fascia alta di Samsung, il Galaxy Tab S8 Ultra, che sarà un nuovo concorrente dell'iPad Pro.

Il Galaxy Tab S8 Ultra dovrebbe essere annunciato all'inizio del prossimo anno e potrebbe avere un prezzo più conveniente del previsto.

Samsung continua a lavorare non solo su smartphone, ma anche su tablet. L'azienda potrebbe anche fare nuove mosse nel mercato dei tablet, dove Apple è coinvolta con gli iPad.

Si pensa che una di queste mosse sia il Galaxy Tab S8 Ultra. Una nuova informazione sul prezzo del Galaxy Tab S8 Ultra, che si dice sia un rivale dell'iPad Pro, attira molta attenzione.

Le ultime voci di corridoio rivelano che il prezzo del Galaxy Tab S8 Ultra sarà addirittura inferiore rispetto ai precedenti. Se quanto affermato dal leaker è vero, significa che il nuovo tablet sarà più economico del previsto.

Presumibilmente, il Samsung Galaxy Tab S8 Ultra sarà dotato di un display con tacche da 14,6 pollici. Il notch è per la doppia fotocamera frontale.

Secondo un rapporto precedente, la configurazione della fotocamera anteriore consiste in una fotocamera principale da 8 MP e una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP.

La fonte della perdita afferma che il Tab S8 Ultra sarà alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, mentre afferma che sarà abbinato a un massimo di 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

Si dice che il tablet avrà una cornice sottile e peserà 640 grammi.