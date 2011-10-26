Abbonamenti Vodafone per il nuovo iPhone: facciamo chiarezza
di Redazione
26/10/2011
Ormai conosciamo tutti bene i prezzi dell' iPhone 4S con il nuovo iOS 5, e ci siamo stupiti abbastanza di essere la nazione con l'iPhone più caro al mondo; Finalmente oggi potremmo farci anche un'idea di quanto potremmo spendere per avere il device Apple abbinandolo ad un'abbonamento, i primi prezzi ad essere pubblicati sono quelli di Vodafone, che non ha alleviato per niente il peso del prezzo. Infatti, chi sperava di alleviare l'enorme spesa comprando il nuovo iPhone con un'abbonamento riceverà una bella batosta morale. Per comprare un iPhone 4S con Vodafone, è necessario abbinare un abbonamento, comprensivo di minuti voce, sms e traffico internet da 1GB. Gli abbonamenti disponibili sono4, a seconda della necessità dell'utente: La prima tariffa è "Tutto Facile Small", al costo di 25 euro mensili, seguita da "Tutto Facile Medium" per un costo di 30 euro mensili, "Tutto Facile Large" al prezzo di 45 euro mensili e "Tutto Facile Top Club" per 60 euro mensili. Ecco a seguire una tabella da cui si può capire quanto sarà necessario spendere per portarsi a casa un'iPhone 4. Prendendo per esempio la possibilità di comprare un Iphone 4S da 16GB, quindi la versione base, abbinandolo all'abbonamento di base offerto da Vodafone sarà necessario spendere 29 euro mensili, più il costo dell'abbonamento che sarà di 25 euro mensili. Considerando che l'abbonamento ha una durata di 30 mensilità, comprare un iPhone 4S da 16GB con Vodafone viene a costare 870 euro escludendo l'abbonamento, che ha un costo pari a 750 euro per la durata dell'intero contratto. La spesa totale sarebbe quindi di 1620 euro. Se a tutto questo aggiungiamo ulteriore spazio su iCloud e la nuova funzione iTunes Match i costi lievitano ulteriormente...
