Plunk.it: Crescono Answer e Chatroulette

25/10/2011

TITOLO
Plunk mail, Spazio giochi, Plunk image, Plunk wall, WebTV, Videochat. Sono solo alcune delle tante funzioni presenti sull’innovativo social network italiano Plunk.it, piattaforma che sta attirando sempre più utenti al suo interno. Sul network è inoltre possibile utilizzare 2 servizi diventati di punta per Plunk: Chatroulette e Plunk answer che ricoprono anche ruoli da “leader” tra le altre funzionalità. La sezione di domanda/risposta tra utenti, Plunk answer, offre la possibilità di condividere il proprio sapere tra utenti. Si pone un quesito nella categoria di appartenenza e si attende la risposta da parte degli altri utenti iscritti alla community. Servizio da ritenersi innovativo in quanto è possibile interagire anche con utenti che non hai ancora aggiunto alla tua lista di amici. L’altro servizio molto di moda su Plunk è la famosa Chatroulette. Si avvia la videochat, in modo casuale ci viene assegnato un utente (uomo o donna) con il quale videochattare, ma si può decidere se interrompere subito o proseguire la conversazione. Chatroulette permette quindi di fare nuove amicizie con perfetti sconosciuti, da ogni parte del mondo in modalità random. Sicuramente un Social Network All In One molto completo, di semplice e piacevole utilizzo. E non si può rimanere indifferenti davanti alle ghiotte novità presentate da Plunk.it. Il fondatore Samuele Falcone ha affermato che a breve termine verranno migliorati tutti i servizi con innovatissime funzioni in esclusiva solo su Plunk.it.
