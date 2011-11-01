Giochi online su Plunk.it

Abilità, azione, picchiaduro, puzzle, sport, strategia. Sono solo alcune delle tante categorie diche puoi trovare nello spazio game di Plunk.it Plunk.it è il social network, per grandi e piccini, che offre servizi alla portata di tutti accessibili in pochissimi click e con una semplice registrazione gratuita. Oltre alla chatroulette, all’image host, alla videochat, alla mail interattiva, sarà possibile sfidare con tantissimi giochi flash i propri amici, superare i record degli altri utenti e diventare il numero UNO! Lo spazio giochi di Plunk è in continua evoluzione; ogni giorno vengono inseriti tantissimi nuovi games così da offrirti un valido strumento per trascorrere, in modo assolutamente piacevole, il tuo tempo libero. Ma questo non è tutto: tra le varie funzionalità del social network molto importante è anche la sezione, dove ogni utente iscritto alla community può inserire, nelle diverse categorie, i propri quesiti ed attendere le risposte da parte degli altri utenti. La sezione di domanda/risposta è consultabile, solo a scopo informativo, anche dagli utenti non registrati. Plunk.it è il social network All In One made in Italy per tutti gli internauti che, stufi di dover creare più account per svolgere le loro operazioni quotidinane su svariati siti, potranno usufruire di tutte le funzionalità di cui hanno bisogno effettuando un’unica registrazione su Plunk.it