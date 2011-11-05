Home Smartphone e Tablet Il nuovo braccialetto di Jawbone

Il nuovo braccialetto di Jawbone

di Redazione 05/11/2011

Jawbone, creatore dei famosi auricolari Bluetooth, sta spostando il suo business sul mercato della salute promuovendo un nuovissimo e tecnologico braccialetto: l'accessorio costa 100 dollari e può essere indossato 24/7 e con un'applicazione gratuita per iPhone è possibile monitorare costantemente la dieta, le ore di sonno, le camminate e le corse. Il dispositivo traccia il vostro movimento utilizzando la stessa tecnologia MotionX trovato nel pacchetto Nike +. Si può tenere traccia dei tuoi passi, per camminare tutti i giorni, o si può guardare il percorso tramite il sistema GPS se sei uno jogger abituale. L'applicazione vi mostrerà il numero dei passi, la distanza percorsa, le calorie, il ritmo, il livello di intensità ed altre informazioni. Durante il giorno, è possibile impostare il bracciale affinché vibri per ricordarvi di muoversi se siete stati inattivi per troppo tempo. Il bracciale offre anche un monitoraggio completo del sonno molto simile al popolare Sleep Cycle, applicazioni disponibili su App Store. Mettendo il bracciale in modalità Sleep automaticamente verranno tracciate le ore di sonno e le ore di veglia al fine di calcolare un punteggio ce indicherà la qualità complessiva del sonno. L'applicazione Up ci sveglia utilizzando sapientemente la funzione di vibrazione per farci svegliare tranquillamente. Il dispositivo include anche un diario alimentare. Invece di registrare i singoli alimenti e calcolare le calorie corrispondenti, è sufficiente scattare una foto del cibo e poi rispondere a una richiesta sul nostro stato fisico subito dopo i pasti: nel corso del tempo, l'applicazione impara quali alimenti danno la sensazione di pesantezza e quali invece ci fanno sentire meglio.

