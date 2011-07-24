Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

55 class-action per Sony

Redazione Avatar

di Redazione

24/07/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Sono 55 le class-action attivate da utenti Play Station di tutto il mondo nei confronti della società nipponica.



 

Queste persone si ritengono danneggiate per quel mese che il PSN è stato offline in seguito ai molteplici attacchi hacker, ma difficilmente dimostreranno di aver subito danni psicologici o economici.

Molti azionisti tremano al solo pensiero di vedere il prossimo bilancio aziendale, sicuramente con un meno rosso davanti, ma la battaglia legale più grande Sony la dovrà combattere contro Zurich American.

Si tratta della compagnia con cui la società è assicurata, questa non intende coprire i 200milioni che servono a Sony per legali e tribunali, in quanto la polizza sottoscritta da Sony comprende i danni fisici a cose e persone non, come in questo caso, attacchi hacker.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Trucchi Bolt

Articolo Successivo

La Apple forse acquisterà Hulu.com

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022