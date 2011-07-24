Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

La Apple forse acquisterà Hulu.com

Redazione Avatar

di Redazione

24/07/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Si sa da poco che la Apple farà un'offerta per la web tv Hulu.com, la prima a distribuire contenuti streaming gratuitamente e legalmente ai propri utenti.



 

Questa tv online mostra serie televisive con i Griffin, Glee, Eureka e molti altri, è stata fondata nel 2007 e fa già concorrenza ai siti web della Fox, Nbc e altri colossi americani.

Per adesso i proprietari di Hulu.com sono la Walt Disney, la Comcast Corp. e la News Corp. Apple ci guadagnerebbe sia in pubblicità grazie ad iTunes sia creando servizi innovativi online.

Steve Jobs ha annunciato al Wall Street Journal: "Apple sta pensando di fare un'offerta nell'asta per Hulu".

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

55 class-action per Sony

Articolo Successivo

Come sostituire il processore

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022