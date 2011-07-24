Loading...

Trucchi Bolt

Redazione Avatar

di Redazione

24/07/2011

TITOLO

Sbloccabili

Tuti i Mini Giochi: Destra, Su, Destra(2).

Seleziona livello: Destra, Su, Sinistra, Destra, Su, Destra

Visione Enchanced illimitata: Sinistra, Destra, Su, Giù

Illimitato Gas Mines: Destra, Sinistra(2), Su, Giù, Destra.

Ground Pound illimitato: Destra, Su, Destra, Su, Sinistra, Giù

Invulnerabilità illimitata: Giù(2), Su, Sinistra

Laser Eyes illimitato: Sinistra(2), Su, Destra

Stealth Camo illimitato: Sinistra, Giù(3).

SuperBark illimitato: Destra, Sinistra(2), Su, Giù, Su.

