Trucchi Bolt
di Redazione
24/07/2011
Sbloccabili
Tuti i Mini Giochi: Destra, Su, Destra(2).
Seleziona livello: Destra, Su, Sinistra, Destra, Su, Destra
Visione Enchanced illimitata: Sinistra, Destra, Su, Giù
Illimitato Gas Mines: Destra, Sinistra(2), Su, Giù, Destra.
Ground Pound illimitato: Destra, Su, Destra, Su, Sinistra, Giù
Invulnerabilità illimitata: Giù(2), Su, Sinistra
Laser Eyes illimitato: Sinistra(2), Su, Destra
Stealth Camo illimitato: Sinistra, Giù(3).
SuperBark illimitato: Destra, Sinistra(2), Su, Giù, Su.
Articolo Precedente
Trucchi The Legend of Spyro: Dawn of the Dragon
Articolo Successivo
55 class-action per Sony
Redazione