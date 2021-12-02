Xiaomi 12, cosa dobbiamo aspettarci e a che prezzo

Xiaomi tornerà infatti nel 2022 con una nuova gamma di smartphone chiamata Xiaomi 12.

L'azienda, con diversi lanci quest'anno, dovrebbe cogliere l'occasione per beneficiare di uno dei processori più potenti presentati di recente: lo Snapdragon 8 Gen1.

Cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo Xiaomi 12

Poche informazioni sono disponibili sul nuovo Xiaomi 12 e sulle sue potenziali versioni. Tuttavia, l'azienda ha già annunciato ufficialmente che lo smartphone sarà il primo a beneficiare del nuovissimo processore Snapdragon 8 Gen1 presentato dall'azienda Qualcomm alla fine di novembre.

Questo nuovo chip dovrebbe equipaggiare molti smartphone di fascia alta in arrivo nel 2022. Xiaomi conferma, tuttavia, che il suo futuro Xiaomi 12 sarà il primo dispositivo ad esserne dotato.

Si tratta di un'ottima notizia che fa già immaginare lo smartphone come il più potente della sua categoria. Il nuovo chip Snapdragon 8 Gen1 è annunciato come il 20% più potente del suo predecessore, lo Snapdragon 888, che alimenta in particolare Xiaomi Mi 11 e 11T Pro.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche dello Xiaomi 12, le indiscrezioni suggeriscono già la possibilità di uno display curvo, che si trova regolarmente sugli smartphone di fascia alta, oltre a due altoparlanti bilanciati in grado di fornire un vero suono stereo.

Il recente annuncio dell'azienda riguardante lo Xiaomi 12 equipaggiato con il nuovo Snapdragon 8 Gen1 permette anche di farsi un'idea della data di uscita dello smartphone.

https://twitter.com/Xiaomi/status/1465846543832002565

In effetti, altri smartphone concorrenti hanno già annunciato che beneficeranno anche loro dello Snapdragon 8 Gen1 e saranno disponibili a metà dicembre. Lo Xiaomi 12 dovrebbe quindi essere disponibile prima del 15 dicembre.

Xiaomi 12 è ancora un mistero per il prezzo di lancio. È ancora difficile commentare l'argomento, ma possiamo sempre fare riferimento al prezzo dei precedenti smartphone del brand, in particolare lo Xiaomi Mi 11 lanciato a febbraio 2021, che era intorno ai 745 euro per la versione da 128GB.

foto@Twitter/Xiaomi