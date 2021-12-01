Android, ci sono 10 milioni di dispositivi con malware

Android è il sistema operativo per telefoni cellulari più utilizzato, offerto gratuitamente e quindi installato finora in miliardi di dispositivi mobili o fissi in tutto il mondo.

Sfortunatamente, questa popolarità che ha Android lo rende un obiettivo molto grande per gli hacker, quindi si continua a parlare di virus e avvisi importanti dopo che circa 10 milioni di telefoni sono stati infettati da malware.

Android è utilizzato da oltre 1.000 produttori di telefoni e altri dispositivi mobili in tutto il mondo, e ora si cerca coloro che hanno accesso alla Huawei AppGallery, perché è lì che si sono verificati i primi attacchi.

Secondo gli esperti di sicurezza informatica, i giochi distribuiti tramite Huawei AppGallery sono stati infettati dal malware Cynos, che è stato rilevato per la prima volta 7 anni fa, ma nel frattempo si è evoluto.

Android può essere sfruttato quasi interamente da questo malware che è stato nascosto in ben 190 giochi distribuiti tramite Huawei AppGallery, sono ovviamente cloni di altri giochi più popolari.

Dopo aver infettato un telefono Android con questo malware, invia al server dell'hacker una serie di informazioni sul dispositivo, dalla posizione, all'indirizzo IP, ai dettagli sul fornitore di servizi di telecomunicazioni e ad altri dati sensibili che normalmente non dovrebbero raggiungere gli aggressori.

Huawei si sarebbe affrettata a eliminare i giochi infetti poco dopo aver scoperto che le applicazioni stesse nascondono questo malware, ma gli utenti di telefoni Android infetti sono rimasti ancora con questo grosso problema.

Nonostante Android sia pensato come un sistema operativo sicuro, purtroppo in assenza di attenzioni da parte degli utenti telefonici per la propria protezione, tali problemi sono molto difficili da risolvere anche dai produttori.

Android è costantemente aggiornato e presenta vari problemi di sicurezza che vengono scoperti, ma gli utenti sono quelli che devono stare molto attenti a questi attacchi.