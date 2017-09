Xbox One i giochi avranno supporto tastiera e mouse

La linea che separa la Xbox One ed un classico PC Windows sta diventando sempre più sottile visto che, come annunciato, la Microsoft prevede di portare il supporto completo di mouse e tastiera sulla console domestica ed anche molto presto. Mike Ybarra (Xbox CVP ) lo ha confermato durante una sessione di Q & A , pur non entrando nello specifico, ma ha sottolineato che gli sviluppatori avrebbero deciso come attuare tale implementazione.

Questa è la citazione completa di Ybarra è la risposta alla domanda sul supporto tastiera e mouse: