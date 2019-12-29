Ce ne è voluto di tempo affinché la giustizia facesse il suo corso, in un paese in cui la democrazia non è certo una “questione” facile, ma finalmente dopo oltre due anni e mezzo, Wikipedia non sarà più censurata in Turchia.

Lo ha annunciato l'autorità di controllo delle tecnologie informatiche e di comunicazione (Btk), dopo che la Corte costituzionale di Ankara ha stabilito a maggioranza che il blocco dell'accesso al sito web viola la libertà d'espressione.

La decisione della Corte, pubblicata sul suo sito web, è stata presa a maggioranza, per 10 voti contro 6, secondo quanto riportato dall’agenzia Anadolu.

Wikipedia non sarà censurata in Turchia. (Foto@Wikimedia)

Ricordiamo che il blocco risale all’aprile del 2017, quando era stato imposto come ritorsione del governo turco al rifiuto di Wikipedia di rimuovere i contenuti che accusavano la Turchia di avere cooperato con organizzazioni terroristiche:

il governo aveva giustificato la misura sostenendo che fosse necessaria per garantire la sicurezza nazionale.

Il governo di Ankara avrà ora tempo fino al 10 gennaio per presentare la propria risposta alla Corte.