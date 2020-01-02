Cos’è il Millennium Bug?

Coloro che sono nati negli ultimi due decenni difficilmente ne conoscono l’esistenza, come anche coloro che erano troppo piccoli per prestarvi attenzione, ma il mondo a cavallo tra i due secoli si è preso un gran bello spavento per colpa del Millennium Bug.

E voi vi ricordate di cosa si trattava?

Il Millennium Bug fu un errore di programmazione che, al passaggio di millennio, ha impedito in alcuni vecchi programmi di riconoscere il cambiamento di data, provocando il blocco dei sistemi informatici.

In pratica, allo scoccare della mezzanotte tra il 31 Dicembre 1999 e il 1 Gennaio 2000 tutti i computer del mondo, a causa di un errore di progettazione, sarebbero potuti andare in tilt mettendo in ginocchio l’intero pianeta, paralizzandolo.

Una paura che nei mesi precedenti alla data “incriminata” spaventò in molti, anche se per fortuna alla fine il problema si rivelò poi di portata nettamente inferiore alle aspettative, grazie soprattutto alle misure di precauzione adottate nei due anni precedenti.

Il problema forse maggiore si presentò in Giappone, dove hanno temuto il peggio quando, a causa del bug, la centrale nuclear di Onagawa ebbe problemi di raffreddamento.

Un problema archiviato per sempre? Non proprio: il prossimo Millennium Bug è infatti previsto alle ore 03:14:07 (Utc) del 19 gennaio 2038.

foto@Wikipedia