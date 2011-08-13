Loading...

Wikipedia in crisi?

Redazione Avatar

di Redazione

13/08/2011

Wikipedia è la più grande enciclopedia online gratuita ed esistente, ogni giorno centinaia di utenti condividono il loro sapere con il resto del mondo creando nuove pagine che si aggiungono alla già vasta raccolta. Il sito è stato fondato nel 2001 e in dieci anni ha raggiunto un livello incredibile, tanto da essere tra i più cliccati quotidianamente, però in questi giorni si è discusso molto sul suo futuro. Si pensa infatti che Wikipedia non riuscirà a reggere la concorrenza con i vari social network nati negli ultimi anni, i primi tempi infatti sempre più persone scrivevano in ogni momento articoli su Wikipedia ma con la nascita di Facebook e company ora gli utenti attivi, quelli che aggiornano il sito, stanno calando drasticamente.
