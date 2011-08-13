Loading...

Aggiungere più di 200 screensaver a Ubuntu

Redazione Avatar

di Redazione

13/08/2011

TITOLO
Con Ubuntu 10.10 possiamo aggiungere più di 200 screensaver alla nostra collezione, per farlo bisogna installare XScreenSaver, una grandissima raccolta gratuita. Apriamo il terminale e digitiamo: sudo apt-get install xscreensaver xscreensaver-data-extra xscreensaver-gl-extra Andiamo poi su Sistema->Preferenze e apriamo Screensaver, ora non ci resta che scegliere il tema adeguato e impostarlo.
