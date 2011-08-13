Loading...

Caricare video su YouTube dal desktop

Redazione

di Redazione

13/08/2011

Con Ubuntu 11.04 abbbiamo la possibilità di caricare video su YouTube direttamente dal desktop, per farlo dobbiamo avere installo GoogleCL e Youtube Downloader. Apriamo il terminale e digitiamo: google youtube list Si aprirà una finestra del browser, autorizzate tutto e tornate al terminale. Andate ora in Home e nella cartella creata di YouTube, aprite "YouTube.desktop" con Gedit e sostituite le voci TLJ delle stringhe "Icon" e "Exec" con il vostro nome utente di YouTube. Ora salvate e chiudete tutto, trascinate con il mouse il file .desktop di prima sulla barra laterale di Unity e si aggiungerà automaticamente l'applicazione. Per caricare i video ora basterà spostare il video sull'icona di YouTube appena creata.
