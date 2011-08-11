Trucchi Harry Potter e la Pietra Filosofale
11/08/2011
Nimbus 2001: Non capita sempre anzi quasi mai ma prima di andare al quidditch andate nello studio di Albus Silente, potrebbe esserci una sorpresa la Nimbus 2001.
Battere Voldemort: Per battere Voldemort prima si dovranno sconfiggere tutti i fantasmi lupi con il lumos, facendo attenzione a non farne apparire altri quando lui li invoca (stordite voldemort con il flipendo) poi nella seconda fase lo specchio vi protegge, fatevi colpire dalla sua maledizione mentre siete protetti dal lampo, dopodichè rilasciate il controincantesimo con X in massima potenza quando vi si avvicina. Fate attenzione ai suoi Wingardium Leviosa con le pietre,scappate quando ve li lancia. Infine, godetevi il filmato.
Sconfiggere ogni tipo di creatura: Quando inizierete il gioco vi verrà consegnato un folio bruti, cercate le pagine sparse per Hogwarts e riuscirete ad avere informazioni sui mostri e come batterli.
Sorprese extra: Per ottenere dai gemelli la parola chiave per aprire i quadri raccogliete i fagioli di gelatina. Ogni colore corrisponde ad una nuova sorpresa ad esempio il potenziamento per il flipendo.
Mantello dell’ Invisibilità: Per ottenerlo prendete 50 fagioli gialli e 50 fagioli rossi.
Vita Infinita: Digitate in sequenza senza pausa: L1, L2, X, quadrato, cerchio, R1, R2, quadrato, triangolo, triangolo, su, giù, giù, su.
Coppa delle Case: Anche se credete di averla persa, battete Voldemort per vincerla lo stesso.
Finale alternativo: Raccogli tutte e 17 carte dei maghi e delle streghe famose per visualizzare una sequenza finale alternativa.
Flipendo avanzato: Per ottenerlo raccogli 100 fagioli rossi.
Guanto per il Quidditch: Per ottenerlo raccogli 70 fagioli blu.
Nimbus 2000: Raccogli 50 fagioli gialli.
