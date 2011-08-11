Loading...

Trucchi Hack Infection

11/08/2011

TITOLO

Aree Segrete: Server Delta Simistro organico patibolo (Legno Lv. 14).

Oggetti: Barra Ghiaccio (statua gott) (Barra Ghiaccio può essere scambiato in mutaton con Panta per Ascia Chiave, nascosta nel DVD di Liminality. Voluttuoso Femmineo Rimasuglio (Fuoco Lv. 3).

Oggetti: Kagayuzen (nascosta nel DVD di Liminality) Server Theta Danzante passionale narciso.

Oggetti: Elmo Ceramico Lame dell’anima (nascosta nel DVD di Liminality).

Lista Grunty: Grunty di Ferro (Server Theta) 4 Mela Sporca 3 Cactus Serpente Tante uova d’oro fino a che non cresce Grunty Velenoso (Server Theta) 4 Mela Sporca 3 Cactus Serpente 1 Uovo non maturo Tante uova d’oro fino a che non cresce Grunty Nobile(Ogni Server apparte Mac Anu) Non c’è una ricetta Sbagliate tutto quello che vi chiede e lo avrete! Zona segreta (nascosta nel DVD di Liminality): Sinistro Organico Patibolo(Legno liv.14) Oggetti:Barra Ghiaccio Zona segreta (nascosta nel DVD di Liminality): Voluttuoso Femmineo Rimasuglio (fuoco liv. 3) Oggetti: Kagayuzen.

Nucleo Virus B: Corazza Tetra,  zona: Tenebroso Distante Cimitero.

Nucleo Virus: Mummia Squartata,  zona: Interdetto Incurante Colle.

Modalità Parodia: Dopo aver finito il gioco nella schermata dei titoli appare una voce con scritto Modalità Parodia.

Easter Eggs: Nel menù dei titoli selezonate “Data”. Poi illuminate “Main”. Premete poi . Riceverete istruzioni su come operare nella gallery. Questi controlli funzionano per la timeline.

