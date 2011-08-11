Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Trucchi Half Life

Redazione Avatar

di Redazione

11/08/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Il boss finale: Per sconfiggere il boss finale nel mondo alieno per poi parlare con il peronaggio misterioso con la valigetta che vi farà una proposta dovrete sparare e distruggere prima i cristalli e poi sparare al cervello del boss. Un consiglio accettate la proposta del personaggio misterioso.

Gravità Xen: Nel menu dei cheat premi: Su, triangolo, giù, X, su, triangolo, giù, X.

Slow motion: Nel menu dei cheat premi: Destra, quadrato, su, triangolo, destra, quadrato, su, triangolo.

Modalità alieno: Nel menu dei cheat premi: Su, triangolo, su, triangolo, su, triangolo, su, triangolo.

Invisibilità: Nel menu dei cheat premi: Sinistra, quadrato, destra, cerchio, sinistra, quadrato, destra, cerchio.

Munizioni infinite: Nel menu dei cheat premi: Giù, X, sinistra, cerchio, giù, X, sinistra, cerchio.

Invulnerabilità: Nel menu dei cheat premi: Sinistra, quadrato, su, triangolo, destra, cerchio, giù, X.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Trucchi Hack Infection

Articolo Successivo

Trucchi Harry Potter e l’Ordine della Fenice

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Sony annuncia il DualSense Edge Wireless

Sony annuncia il DualSense Edge Wireless

24/08/2022

La scienza conferma: I videogame fanno bene al cervello

La scienza conferma: I videogame fanno bene al cervello

15/07/2022

Il remake di Lollipop Chainsaw sarà pronto per il 2023

Il remake di Lollipop Chainsaw sarà pronto per il 2023

06/07/2022